Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
14:42
Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира ATP в Риме (Италия).
В четвертьфинале россиянин в трех сетах уступил итальянцу Лоренцо Сонего — 6:3, 4:6, 3:6.
В полуфинале Сонего встретится с сербом Новаком Джоковичем, который в параллельной встрече обыграл грека Стефаноса Циципаса.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 3:6, 6:4, 6:3
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