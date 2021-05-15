Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира ATP в Риме (Италия).

В четвертьфинале россиянин в трех сетах уступил итальянцу Лоренцо Сонего — 6:3, 4:6, 3:6.

В полуфинале Сонего встретится с сербом Новаком Джоковичем, который в параллельной встрече обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 3:6, 6:4, 6:3