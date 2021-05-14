Федерер заявил, что вакцинировался от коронавируса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что вакцинировался от коронавируса.

«Да, я привился. Выбрал Pfizer. Рад, что мне удалось вакцинироваться при всех тех поездках, которые я совершаю. Сделал прививку в основном ради других. Не хочу заразить кого-либо. Нужно быть осторожными», - приводит слова Федерера журналист Кентен Мойне в Twitter.

Roger Federer (L?man Bleu TV) : "Oui, je suis vaccin?. J'ai pris le Pfizer. Je suis content d'avoir pu le faire avec tous les voyages que je fais. Je l'ai surtout fait pour les autres. Je ne veux pas le donner ? quelqu'un d'autre. Il faut faire attention. On est tr?s prudents." — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 14, 2021

Федерер - двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.

Швейцарец планирует сыграть на турнире ATP в Женеве, который пройдет с 16 по 22 мая.