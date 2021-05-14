Федерер заявил, что вакцинировался от коронавируса
14 мая 2021, 22:49
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что вакцинировался от коронавируса.
«Да, я привился. Выбрал Pfizer. Рад, что мне удалось вакцинироваться при всех тех поездках, которые я совершаю. Сделал прививку в основном ради других. Не хочу заразить кого-либо. Нужно быть осторожными», - приводит слова Федерера журналист Кентен Мойне в Twitter.
Федерер - двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.
Швейцарец планирует сыграть на турнире ATP в Женеве, который пройдет с 16 по 22 мая.
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