Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:15

Джокович — Алькарас: смотреть трансляцию матча (видео)

Джокович сыграет с Алькарасом в финале турнира в Цинциннати
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

В воскресенье, 20 августа вторая ракетка мира Новак Джокович встретится с первым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в финале «мастерса» в Цинциннати (США). Время начала матча — 23.30 по московскому времени.

Легальной трансляции в России нет. В прямом эфире видеотрансляция матча Джокович — Алькарас будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Серб выбил из розыгрыша Давидович-Фокина, Монфиса, Фрица и Зверева. Испанец обошел по сетке Хуркача, Перселла, Пола и Томпсона.

Месяц назад теннисисты уже встречались в финале Уимблдона. В Лондоне сильнее оказался представитель Испании. Матч завершился со счетом — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Теннис: новости и обзоры матчей, статистика и расписание турниров, фото и интервью спортсменов в актуальном виде на сайте

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Кирьос отреагировал на то, что Джокович показал свои баскетбольные навыки
Алькарас: «Я считаю, что не похож ни на кого, кроме как на Карлоса Алькараса»
Джокович — о финале с Алькарасом: «Это лучший способ подготовиться к US Open»
Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP-2023
Кириленко предложил Джоковичу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде
Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль поздравил женскую сборную Испании по футболу с победой на чемпионате мира
Новости
RSS RSS
Все новости