Надаль поздравил женскую сборную Испании по футболу с победой на чемпионате мира

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отреагировал на победу женской сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2023 года.

В финальном матче испанские футболистки обыграли национальную команду Англии со счетом 1:0.

«Вперед! Поздравляю! Чемпионы мира!» — написал теннисист в социальных сетях.

Дядя 37-летнего теннисиста Мигель Анхель Надаль, будучи футболистом, выступал на позиции защитника за «Мальорку» и «Барселону». Также он сыграл 62 матча за национальную сборную Испании, в которых отметился 3 голами.