Димитров победил Бублика в Цинциннати и может сыграть с Медведевым
18:47
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
Следующим соперником болгарина станет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США).
В другом матче испанец Пабло Карреньо Буста обыграл немца Доминика Кепфера (6:4, 6:2).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:5
Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — Доминик Кепфер (Германия, LL) — 6:4, 6:2
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