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Димитров победил Бублика в Цинциннати и может сыграть с Медведевым

18:47
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

Следующим соперником болгарина станет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Маккензи Макдональд (США).

В другом матче испанец Пабло Карреньо Буста обыграл немца Доминика Кепфера (6:4, 6:2).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — Доминик Кепфер (Германия, LL) — 6:4, 6:2

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