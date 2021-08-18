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Андрей Рублев: «Я слышал много хорошего о Кубке Лэйвера»

18:31
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Россиянин Андрей Рублев примет участие в Кубке Лэйвера. Он вошел в состав команды Европы.

«Я слышал много хорошего о Кубке Лэйвера и не могу дождаться, чтобы стать его частью. Соревноваться на арене TD Garden будет потрясающим чувством», — отметил Рублев в интервью пресс-службе турнира.

Кубок Лэйвера пройдет 24-26 сентября в Бостоне (США). Турнир проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Российские теннисисты ни разу не участвовали в Кубке Лэйвера.

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Иван Шитик все материалы автора

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