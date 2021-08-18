Хачанов проиграл Оже-Альяссиму во втором раунде турнира в Цинциннати
20:11
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Цинциннати (США).
Матч продолжался два часа и 54 минуты. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-поинтах. У Хачанова пять эйсов, семь двойных и ноль успешных брейк-поинтов.
Следующим соперником канадца станет итальянец Маттео Берреттини.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
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