Хачанов проиграл Оже-Альяссиму во втором раунде турнира в Цинциннати

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался два часа и 54 минуты. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-поинтах. У Хачанова пять эйсов, семь двойных и ноль успешных брейк-поинтов.

Следующим соперником канадца станет итальянец Маттео Берреттини.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4