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Сегодня, 11:05

Медведев: «Стараюсь не заморачиваться на статистике. Чем больше будет титулов, тем лучше»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» заявил, что играет для себя и старается не заморачиваться на статистике.

— После Роттердама вы обошли Сафина по количеству титулов среди россиян? Приятно, учитывая, что равнялись на Марата в детстве?

— С одной стороны, приятно. С другой — я играю для себя и стараюсь не заморачиваться на статистике. Кстати, я не знал про это. Недавно журналисты рассказали об этом.

— У Николая Давыденко на три титула больше, у Кафельникова — на восемь. Первого с такой игрой можно обойти уже в этом году...

— Посмотрим. Чем больше будет титулов, тем лучше. Каждый турнир приятно выиграть. Вне зависимости от категории.

Даниил Медведев. «Эти три недели я бы описал словом «кайф»». Медведев — о победной серии и суперрозыгрыше с Джоковичем

Теннис
Даниил Медведев
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