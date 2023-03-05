Медведев: «Стараюсь не заморачиваться на статистике. Чем больше будет титулов, тем лучше»

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев в интервью «СЭ» заявил, что играет для себя и старается не заморачиваться на статистике.

— После Роттердама вы обошли Сафина по количеству титулов среди россиян? Приятно, учитывая, что равнялись на Марата в детстве?

— С одной стороны, приятно. С другой — я играю для себя и стараюсь не заморачиваться на статистике. Кстати, я не знал про это. Недавно журналисты рассказали об этом.

— У Николая Давыденко на три титула больше, у Кафельникова — на восемь. Первого с такой игрой можно обойти уже в этом году...

— Посмотрим. Чем больше будет титулов, тем лучше. Каждый турнир приятно выиграть. Вне зависимости от категории.