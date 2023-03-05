Тарпищев надеется, что Медведев обгонит Кафельникова по количеству выигранных турниров ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на третью победу подряд российского теннисиста Даниила Медведева на турнирах ATP.

«Он сейчас играет хорошо, идет по нарастающей, поэтому все логично. Нормальный процесс для него. У Медведева такой же кусок был два года назад, когда он становился первым рейтинге. Сейчас избавился от ран, растет. Это радует», — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.

Также он предположил, сможет ли Медведев обогнать Евгения Кафельникова по количеству трофеев.

«Даниил его накроет, надеюсь», — добавил президент ФТР.

В этом сезоне 27-летний российский теннисист стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Всего на счету Медведева 18 побед на турнирах ATP в одиночном разряде, в активе Кафельникова — 26 трофеев.