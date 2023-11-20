Даниил Медведев: все титулы и результаты в 2023 году
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче 1/2 финала Итогового турнира ATP от итальянца Янника Синнера. Таким образом, спортсмен завершил сезон 2023 года.
В 2023 году россиянин одержал пять побед на турнирах ATP: Медведев побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл на грунте в Риме. Также Даниил еще четыре раза проигрывал в финале: на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, US Open, Пекине и Вене.
На турнирах серии «Большого шлема» Медведев дошел до третьего раунда Australian Open, проиграл в первом круге Roland Garros, уступил в полуфинале Wimbledon и потерпел поражение в финале US Open.
В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 9,240 миллиона долларов. Всего за карьеру Медведев заработал 35,8 миллиона долларов.
Даниил достиг отметки в 20 побед на турнирах ATP, в 2023 году добавив в свою копилку пять титулов.
Даниил Медведев: все титулы и результаты в 2023 году
- Титулы: 5 (всего за карьеру — 20).
- Финалы: 9.
- Финалы турниров «Большого шлема»: 1 (US Open).
- Всего матчей: 84.
- Всего побед: 66.
- Всего поражений: 18
- Рейтинг к концу сезона: 3 (наивысший в карьере — 1 в 2022 году).
- Сумма призовых за сезон: 9,239,679 долларов (всего за карьеру — 35,840,061).