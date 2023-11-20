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Сегодня, 17:30

Андрей Рублев: все титулы и результаты в 2023 году

Россиянин Рублев в 2023 году выиграл два турнира ATP
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражения во всех трех матчах группового этапа Итогового турнира ATP. Таким образом, спортсмен завершил сезон 2023 года.

В 2023 году россиянин одержал две победы на турнирах ATP: впервые в карьере выиграл Мастерс, победив в Монте-Карло, и завоевал титул ATP 250 в Бостаде на грунте. Также Рублев впервые выиграл Мастерс и в парном разряде — вместе с с Кареном Хачановым.

На турнирах серии «Большого шлема» Рублев дошел до 1/4 финала Australian Open, проиграл в третьем круге Roland Garros, уступил в 1/4 финала Wimbledon и потерпел поражение в 1/4 финала US Open.

В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 5,120 миллиона долларов. Всего за карьеру Рублев заработал 20,4 миллиона долларов.

Андрей достиг отметки в 14 побед на турнирах ATP, в 2023 году добавив в свою копилку два титула.

Андрей Рублев: все титулы и результаты в 2023 году

  • Титулы: 2.
  • Финалы: 6.
  • Всего матчей: 82.
  • Всего побед: 56.
  • Всего поражений: 26.
  • Рейтинг к концу сезона: 5 (наивысший в карьере).
  • Сумма призовых за сезон: 5,120,571 долларов (всего за карьеру — 20,472,394 ).
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Теннис
Андрей Рублев
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