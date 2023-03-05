Даниил Медведев рассказал о самом ярком моменте на победном турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о самом ярком моменте на победном турнире в Дубае.

— Какой был самый яркий момент на турнире в Дубае? Подача с руки в матче с Александром Бубликом или розыгрыш, когда вы заработали матчбол с Новаком Джоковичем? Дропшот серба был практически идеальным, но вы все равно догнали его и мастерски положили в корт.

— В целом с Джоковичем был сумасшедший матч. У него было 20 побед подряд, и мы все знаем, как Новак любит бить всяческие рекорды. Было понятно, что после такого яркого старта сезона он будет стараться продлить свою серию как можно дольше. Так что я выходил на корт с пониманием, что он будет бороться за каждый мяч до конца. И розыгрыш, который вы упомянули, действительно был сумасшедшим. Счет был 30:30, и мне случайно удался контрукороченный. Я еле-еле достал тот мяч.