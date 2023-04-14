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Медведев: «Я мог бы сыграть лучше в Монте-Карло, но, учитывая, что мы на грунте, я доволен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Руне сегодня был лучше. Честно говоря, я думаю, что он лучше меня играет на грунте. Жаль, что у меня не было больше времени для отдыха, потому что вчера я закончил очень поздно. Мне кажется, что Руне еще долгие годы будет очень опасным игроком на грунте. В целом, это была хорошая неделя, я смог обыграть несколько хороших игроков, а вчерашний вечер был просто волшебным. Я мог бы сыграть лучше, но, учитывая, что мы на грунте, я доволен. Посмотрим, что я смогу сделать на следующих турнирах», — приводит слова Медведева PuntodeBreak.

Также 26-летний россиянин отметил, что дл того, чтобы стать первой ракеткой, ему нужно выигрывать матчи на этом покрытии.

«Я ненавижу проигрывать, и чтобы стать №1, мне нужно выигрывать матчи на этом покрытии, но оно мне никогда не понравится. Мои плоские удары здесь менее эффективны, и я иногда теряю понимание того, когда нужно быть более агрессивным, а когда менее. Я не уверен, что смогу это изменить, но я буду стараться», — сказал Медведев.

Ранее стало известно, что Медведев снялся с турнира ATP 500 в Барселоне. Вместо россиянина в основную сетку попал испанец Педро Мартинес.

Теннис
Даниил Медведев
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