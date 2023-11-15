Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Зверев можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Итогового турнира ATP.