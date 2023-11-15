Ольховский оценил шансы Медведева победить Зверева на Итоговом турнире ATP

Известный теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о матче Даниила Медведева и Александра Зверева на Итоговом турнире ATP.

«Медведев очень хорошо сыграл, но и группа очень сильная. Все спортсмены в ней очень хорошо играют. Можно сказать, что сейчас у Медведева лучше шансы выйти из группы в полуфинал, но следующий матч будет очень важен», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Медведев и Зверев сыграют 15 ноября. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.