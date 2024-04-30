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Сегодня, 13:48

Карацев вышел во второй круг парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянин Аслан Карацев и китаец Чжан Чжичжэн вышли во второй круг турнира в Мадриде.

Теннисисты победили дуэт Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) в трех сетах 4:6, 7:5, 10:3. Матч длился 1 час 22 минуты.

Карацев и Чжичжэн во втором круге встретятся с победителями матча Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 12) — Даниил Медведев/Томми Пол (Россия/США).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Чжан Чжичжэнь (Россия/Китай) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) — 4:6, 7:5, 10:3

Теннис
Аслан Карацев
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