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Сегодня, 17:26

Циципас заявил, что победа в Итоговом турнире ATP для него значит больше, чем титул «Большого шлема»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что для него значит Итоговый турнир АТР.

«Это целый праздник. Итоговый турнир ATP — событие, посвященное лучшим из лучших в нашем виде спорта. Мы все собираемся вместе, играем друг против друга и сосредотачиваемся на том факте, что мы лучшие в мире, пытаясь бороться за этот мегатрофей, который является главным призом в нашем виде спорта. Это значит многое. Вероятно, это даже больше, чем завоевание «Большого шлема». Этот трофей обладает большим престижем», — заявил спортсмен.

На Итоговый турнир ATP 2023 года квалифицировались Циципас, Даниил Медведев (Россия), Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Хольгер Руне (Дания) и Александр Зверев (Германия). Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.

25-летний Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде.

Источник: https://tennishead.net/stefanos-tsitsipas-claims-atp-finals-are-a-bigger-thing-than-a-slam/
Теннис
Стефанос Циципас
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