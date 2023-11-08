Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:16

Медведев: «На прошлом Итоговом я был недостаточно силен морально, в этом году я хочу постараться добиться большего»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

«Я определенно чувствую меньше давления. На Итоговом, который был до моей победы в 2020 году, я проиграл три матча подряд. В прошлом году я тоже проиграл три встречи — все три на тай-брейках решающего сета. Кроме того, дважды подавал на матч. В этом году я хочу постараться добиться большего. Именно это и произошло пару лет назад. Надеюсь, та же история повторится. Я провел фантастический сезон, особенно в турнирах уровня ATP 500, где набрал много очков и обыграл сильных теннисистов. В финале встречаешь лучших игроков мира. В прошлом году я был недостаточно силен морально, чтобы справиться с давлением. Но если ты проиграешь матч, у тебя еще есть второй шанс: такое случается только в этом теннисном турнире», — приводит Tennis World слова россиянина.

На Итоговый турнир ATP 2023 года квалифицировались Медведев, Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Хольгер Руне (Дания) и Александр Зверев (Германия). Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.

27-летний Медведев является победителем Итогового турнира ATP 2020 года.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139755/daniil-medvedev-reveals-what-makes-the-atp-finals-special/
Теннис
Даниил Медведев
1
Читайте также
«Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом». Интервью Газзаева
5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Циципас заявил, что победа в Итоговом турнире ATP для него значит больше, чем титул «Большого шлема»
Итоговый турнир: кто из россиян выступит на ATP Finals 2023
Итоговый турнир ATP: даты проведения и все участники
Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Медведев идет на рекорд. Его не должны смущать поражения в финалах
Рублев не ожидал, что квалифицируется на Итоговый турнир ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко в третьем круге турнира в Метце сыграет с Хачановым

Циципас заявил, что победа в Итоговом турнире ATP для него значит больше, чем титул «Большого шлема»
Новости
RSS RSS
Все новости