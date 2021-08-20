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Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати

05:14
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Грек Стефанос Циципас одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл итальянца Лоренцо Сонего.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 5:7, 6:3, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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