Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати
05:14
Грек Стефанос Циципас одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл итальянца Лоренцо Сонего.
Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 5:7, 6:3, 6:4
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