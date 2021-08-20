Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рууд обыграл Шварцмана на турнире в Цинциннати

01:05
Теги:

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

Следующим соперником норвежца станет немец Александр Зверев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина, 10) — 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Трабзонспор» в плей-офф Лиги конференций
Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу
Женская сборная России с крупным счетом проиграла США в товарищеском матче
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд