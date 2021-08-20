Рууд обыграл Шварцмана на турнире в Цинциннати
01:05
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
Следующим соперником норвежца станет немец Александр Зверев.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина, 10) — 6:4, 6:3
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