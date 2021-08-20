Берреттини не смог выйти в 1/4 финала турнира в Цинциннати
06:15
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Сегодня он в двух сетах переиграл итальянца Маттео Берреттини — 6:4, 6:3.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:4, 6:3
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю