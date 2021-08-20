Берреттини не смог выйти в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Сегодня он в двух сетах переиграл итальянца Маттео Берреттини — 6:4, 6:3.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:4, 6:3