Чилич вышел во второй круг турнира в Эшториле
Хорват Марин Чилич успешно преодолел барьер первого круга турнира в Эшториле. На старте соревнований он в трех сетах обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса — 6:3, 1:6, 6:4.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, Q) — 6:3, 1:6, 6:4
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 7) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:3, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 6:3
Педро Мартинес (Испания, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 5) — 6:3, 6:0
Кэмерон Норри (Великобритания) — Жоау Соуза (Португалия, WC) — 6:1, 6:3
Корантен Муте (Франция) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4
Марко Чеккинато (Италия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 6:4
Ришар Гаске (Франция) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 7:5
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