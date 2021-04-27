Басилашвили стартовал с победы на турнире в Германии

Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35-й номер в рейтинге АТР) стартовал с победы на турнире из серии АТР-250, проходящем в Мюнхене.

В первом круге Басилашвили не испытал никаких проблем во встрече против Тиагу Монтейру из Бразилии, победив в двух сетах — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:2, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — Андрей Мартин (Словакия, LL) — 6:4, 6:3

Пабло Куэвас (Уругвай) — Теннис Сандгрен (США) — 7:6, 0:6, 6:1

Маккензи Макдональд (США, Q) — Душан Лайович (Сербия, 6) — 6:4, 6:4

Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) — Себастьян Корда (США) — 6:1, 7:6 (9:7)

Янник Ханфманн (Германия, WC) — Таро Даниэль (Япония) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)

Доминик Кепфер (Германия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 4:6, 6:4, 6:3