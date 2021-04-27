Джокович снялся с турнира в Мадриде, но сыграет в Белграде
27 апреля 2021, 23:28
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит турнир в Мадриде. Турнир состоится со 2 по 9 мая 2021 года.
«Мой приоритет — хорошо выступить на турнире «Большого шлема», — цитирует Джоковича Marca.
Сербский теннисист вошел в заявку соревнований Belgrade Open, которые пройдут с 22 по 29 мая в Белграде.
Напомним, что данные соревнования, как и завершившийся на прошлой неделе турнир Serbia Open, организует семья Джоковича
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