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Джокович снялся с турнира в Мадриде, но сыграет в Белграде

27 апреля 2021, 23:28
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит турнир в Мадриде. Турнир состоится со 2 по 9 мая 2021 года.

«Мой приоритет — хорошо выступить на турнире «Большого шлема», — цитирует Джоковича Marca.

Сербский теннисист вошел в заявку соревнований Belgrade Open, которые пройдут с 22 по 29 мая в Белграде.

Напомним, что данные соревнования, как и завершившийся на прошлой неделе турнир Serbia Open, организует семья Джоковича

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