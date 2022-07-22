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Сегодня, 17:52

Чесноков заявил, что невынужденные ошибки мешают Карацеву обрести стабильность

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, почему российский теннисист Аслан Карацев не показывает стабильную игру.

Он читает, что Карацев может выступать на уровне двадцатки лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Если учитывать то состояние, в котором он находится, думаю, это даже неплохо. После того, как он выстрелил в прошлом году, мы ждали каких-то подвигов от него, в начале года он выиграл турнир и всех нас обнадежил. Сейчас Аслан вошел в хорошую форму, но Черундуло легко обыграл [Андрея] Рублева. Аслан может выигрывать турниры, играть на уровне двадцатки сильнейших, у него очень острые, тяжелые удары. Если он уберет из своего репертуара массу невынужденных ошибок, то он вернется в топ-20, это и называется стабильностью», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 22 июля, россиянин уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира ATP в германском Гамбурге со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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