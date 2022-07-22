Чесноков заявил, что невынужденные ошибки мешают Карацеву обрести стабильность

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, почему российский теннисист Аслан Карацев не показывает стабильную игру.

Он читает, что Карацев может выступать на уровне двадцатки лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Если учитывать то состояние, в котором он находится, думаю, это даже неплохо. После того, как он выстрелил в прошлом году, мы ждали каких-то подвигов от него, в начале года он выиграл турнир и всех нас обнадежил. Сейчас Аслан вошел в хорошую форму, но Черундуло легко обыграл [Андрея] Рублева. Аслан может выигрывать турниры, играть на уровне двадцатки сильнейших, у него очень острые, тяжелые удары. Если он уберет из своего репертуара массу невынужденных ошибок, то он вернется в топ-20, это и называется стабильностью», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 22 июля, россиянин уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира ATP в германском Гамбурге со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).