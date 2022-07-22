Хачанов взял всего два гейма и проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия).
В четвертьфинале он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
В следующем туре Алькарас сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:0, 6:2
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