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Сегодня, 19:10

Хачанов взял всего два гейма и проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Гамбурге

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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинале он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В следующем туре Алькарас сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) — Борна Чорич (Хорватия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:0, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
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