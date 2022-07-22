Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в четвертьфинале турнира ATP в Гамбурге (3:6, 6:4, 6:7 (4:7)).

«Обидное поражение. Аслан был в паре мячей от победы. После проигранного первого сета он сумел перевернуть игру в свою пользу, достаточно уверенно выиграл второй сет, вел с брейком в решающем сете, но буквально чуть-чуть не хватило. В любом случае, для него это хороший турнир, несколько подряд уверенно сыгранных матчей настраивают на достаточно оптимистичный лад, что он возвращается к той форме, которая у него была в прошлом сверхуспешном году. А за Черундоло надо порадоваться, его успешная серия продолжается, он уже становится игроком высокого уровня, претендующего на победы в больших турнирах», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В следующем туре Черундоло сыграет с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).