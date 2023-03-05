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Андрей Чесноков: «Медведев сейчас очень хорош. Как он играет — это что-то неземное!»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.

«Медведев сейчас очень хорош. Я смотрел все его матчи. Конечно, он набрал такую форму, двигается и играет как первый в мире. Наверное, именно в таком состоянии можно выигрывать турниры Большого шлема. Как он играет — это что-то неземное! Рублев брыкался первые четыре гейма, потом реально задохнулся, выдохся. Медведев все лучше — и игра с задней линии, и подачи, и движение. Просто вагон уверенности», — цитирует Чеснокова «Газета.Ru».

Медведев одержал победу на третьем турнире подряд. Ранее он стал победителем турниров в Роттердаме и Дохе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/05/19892941.shtml
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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