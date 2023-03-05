Чесноков считает, что Медведев сможет снова подняться на вершину рейтинга ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков ответил на вопрос, может ли россиянин Даниил Медведев в скором времени вернуться на верхнюю строчку рейтинга АТР.

«Он выиграл три турнира подряд — я думаю, что это феноменальный результат. Но это не те турниры, если говорить об игроке, который в прошлом году был первым в мире. По тому уровню, какой он сейчас показывает, он играет как первый-второй-третий в мире. Он спокойно может подняться. Ему сейчас не так много нужно защищать, потому что до «Ролан Гаррос» он не показал ничего сверхъестественного», — цитирует Чеснокова «Газета.Ru».

В 2022 году Медведев провел 15 недель в статусе первой ракетки мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.