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Сегодня, 11:48

Рууд уверен, что Рублев попытается отомстить ему за прошлый год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий полуфинал Итогового турнира с россиянином Андреем Рублевым.

«Я уверен, что Андрей тоже помнит о прошлом матче и попытается отомстить, а я постараюсь вернуть хорошие воспоминания о том, что произошло в прошлом году. Андрей действительно хороший, отличный парень, хороший друг, я бы сказал, и отличный игрок. Рублев играет очень, очень, очень агрессивно, сильно бьет по мячу, как мы все знаем. Он работает более или менее в полную силу с ударами справа и слева, а также с подачей, и мне нужно быть осторожным, быстро передвигать ногами и быть готовым к его ударам», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

25-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Рублев со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Руудом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-rublev-turin-2022-sf-preview
Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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