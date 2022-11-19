Рууд уверен, что Рублев попытается отомстить ему за прошлый год

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий полуфинал Итогового турнира с россиянином Андреем Рублевым.

«Я уверен, что Андрей тоже помнит о прошлом матче и попытается отомстить, а я постараюсь вернуть хорошие воспоминания о том, что произошло в прошлом году. Андрей действительно хороший, отличный парень, хороший друг, я бы сказал, и отличный игрок. Рублев играет очень, очень, очень агрессивно, сильно бьет по мячу, как мы все знаем. Он работает более или менее в полную силу с ударами справа и слева, а также с подачей, и мне нужно быть осторожным, быстро передвигать ногами и быть готовым к его ударам», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

25-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Рублев со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Руудом.