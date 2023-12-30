Чесноков оценил решение теннисиста Медведева не играть перед Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву нужно было заявиться хотя бы на один турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Australian Open.

«Мне кажется, Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром Большого шлема очень полезно поиграть, проверить себя», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В 2023 году 27-летний Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.