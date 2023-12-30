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Сегодня, 18:25

Чесноков оценил решение теннисиста Медведева не играть перед Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву нужно было заявиться хотя бы на один турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Australian Open.

«Мне кажется, Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром Большого шлема очень полезно поиграть, проверить себя», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В 2023 году 27-летний Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

Источник: https://tass.ru/sport/19656931
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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