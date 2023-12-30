Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:03

Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Рублева во время матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал нормальным явлением излишнюю эмоциональность Андрея Рублева во время матчей.

«Эмоции Рублева на корте? Думаю, Андрей всегда собой владеет. А то, что бьет ракетки — это нормально. Макинрой бросал ракетки и был первым. Это особенность нервной системы, но это не значит, что Рублев не бьется до конца. Андрей стал стабильнее в своей агрессии, улучшил вторую подачу, а в скорости обмена ударов сегодня с ним вообще мало кто может соперничать. Остается просто раздвинуть параметры технико-тактических вариантов. Я вообще считаю, что при удачной жеребьевке Рублеву по силам в 2024 году победить на ТБШ. Андрей уже к этому готов», — приводит слова Тарпищева Sport24.

26-летний Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло и завоевал титул в Бостаде.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-608777-tarpishchev-to-chto-rublev-byet-raketki-na-korte-eto-normalno-makinroy-brosal-raketki-i-byl-pervym
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о Рублеве: «Мы соперники, но только на один матч»

Чесноков оценил решение теннисиста Медведева не играть перед Australian Open

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости