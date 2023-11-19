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Сегодня, 11:37

Медведев пятый год подряд завершил сезон в топ-10

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев в пятый раз подряд закончил сезон в первой десятке рейтинга ATP.

18 ноября третья ракетка мира не смог выйти в финал Итогового турнира ATP, проиграв итальянцу Яннику Синнера (3:6, 7:6(4), 1:6).

В этом сезоне Медведев одержал 66 побед при 18 поражениях, установив личный рекорд. Его предыдущий лучший результат — 63 победы в сезоне-2021.

Медведев в этом году стал победителем 5 турниров ATP, в том числе «мастерсов» в Майами и Риме.

Медведев рассказал, на каком турнире выступит после отпуска

Теннис
Даниил Медведев
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