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Болгария не заменит на ATP Cup Австрию

21:42
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Сборная Болгарии не будет выступать вместо Австрии на ATP Cup, сообщил Tenniskafe менеджер первой ракетки страны Григора Димитрова.

По его словам, сейчас команда уже не успеет подготовиться к турниру и собрать все необходимые документы.

Ранее стало известно, что два игрока Австрии, Дэннис Новак и Доминик Тим, снялись с ATP Cup. Теперь страна вообще не сможет сыграть в Австралии, потому что в составе не осталось игроков из топ-250 мирового рейтинга.

Австрия должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с Россией запланирован на 2 января.

Дополнительная информация:

https://www.tenniskafe.com/balgarski-tenis/balgariya-nyama-da-igrae-na-atp-cup-poradi-nedostatachno-vreme-za-organizatsiya/

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Анна Горшкова все материалы автора
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