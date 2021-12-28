Болгария не заменит на ATP Cup Австрию
21:42
Сборная Болгарии не будет выступать вместо Австрии на ATP Cup, сообщил Tenniskafe менеджер первой ракетки страны Григора Димитрова.
По его словам, сейчас команда уже не успеет подготовиться к турниру и собрать все необходимые документы.
Ранее стало известно, что два игрока Австрии, Дэннис Новак и Доминик Тим, снялись с ATP Cup. Теперь страна вообще не сможет сыграть в Австралии, потому что в составе не осталось игроков из топ-250 мирового рейтинга.
Австрия должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с Россией запланирован на 2 января.
Дополнительная информация:
https://www.tenniskafe.com/balgarski-tenis/balgariya-nyama-da-igrae-na-atp-cup-poradi-nedostatachno-vreme-za-organizatsiya/
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