Болгария не заменит на ATP Cup Австрию

Сборная Болгарии не будет выступать вместо Австрии на ATP Cup, сообщил Tenniskafe менеджер первой ракетки страны Григора Димитрова.

По его словам, сейчас команда уже не успеет подготовиться к турниру и собрать все необходимые документы.

Ранее стало известно, что два игрока Австрии, Дэннис Новак и Доминик Тим, снялись с ATP Cup. Теперь страна вообще не сможет сыграть в Австралии, потому что в составе не осталось игроков из топ-250 мирового рейтинга.

Австрия должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с Россией запланирован на 2 января.