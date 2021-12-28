Источник: Австрия не сможет выступить на ATP Cup

Игрок сборной Австрии Дэннис Новак по состоянию здоровья будет вынужден пропустить турнир ATP Cup, сообщает Krone.

Ранее от участия в турнире отказался Доминик Тим. Теперь Австрия вообще не сможет сыграть в Австралии, потому что в составе не осталось игроков из топ-250 мирового рейтинга.

Заменить Австрию должна Болгария.

Австрия должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с Россией запланирован на 2 января.