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Источник: Австрия не сможет выступить на ATP Cup

18:19
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Игрок сборной Австрии Дэннис Новак по состоянию здоровья будет вынужден пропустить турнир ATP Cup, сообщает Krone.

Ранее от участия в турнире отказался Доминик Тим. Теперь Австрия вообще не сможет сыграть в Австралии, потому что в составе не осталось игроков из топ-250 мирового рейтинга.

Заменить Австрию должна Болгария.

Австрия должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с Россией запланирован на 2 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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