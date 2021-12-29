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Новак Джокович пропустит ATP Cup

12:49
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир ATP Cup, сообщает пресс-служба ATP.

Причина, по которой серб не сможет сыграть на турнире, не уточняется. Вместо него за сборную Сербии выступит Душан Лайович.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января в Австралии. В турнире примут участие 16 сборных, в том числе российская, которая сыграет в одной группе с Италией и Австралией. Отметим, что в группе с Россией должна была выступить Австрия, однако команда снялась с турнира. В данный момент не объявлено, кто заменит австрийцев.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/atp-cup-2022-updates-france-djokovic-rublev

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Иван Торопцев все материалы автора
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