Басилашвили отверг обвинения в договорных матчах

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал информацию о том, что он причастен к договорным матчам.

«В минувшие выходные мне стало известно, что немецкие СМИ упомянули мое имя в связи с утверждениями о так называемых «договорных матчах». Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и я отвергаю их самым решительным образом. Я не допущу, чтобы мое имя и репутация пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы такие обвинения и ложь были немедленно прекращены», — приводит слова Басилашвили Tennis World USA.

Ранее на немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе.

В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцык. Утверждается, что Яцык предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата.