Источник: немецкий канал обвинил Карацева в причастности к договорным матчам
На немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. Его провели журналисты Янник Шнейдер и Маркус Харм.
В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата.
Все собранная информация была передана Международному агентству по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.
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