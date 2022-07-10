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Сегодня, 18:48

Источник: немецкий канал обвинил Карацева в причастности к договорным матчам

Иван Шитик
Корреспондент
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На немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. Его провели журналисты Янник Шнейдер и Маркус Харм.

В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата.

Все собранная информация была передана Международному агентству по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.

Аслан Карацев
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