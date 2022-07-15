Карацев уступил Черундоло в четвертьфинале турнира в Бостаде
Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция) уступил аргентинцу Франсиско Черундоло со счетом 5:7, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету Карацева один эйс, две ошибки на второй подаче, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 9.
В полуфинале 39-я ракетка мира встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо Буста (Испания).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1
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