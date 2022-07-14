Оже-Альяссим проиграл в перенесенном матче второго круга турнира в Ньюпорте
Канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл австралийцу Джейсону Каблеру во втором круге турнира в Ньюпорте (США) — 6:4, 3:6, 6:7 (4:7).
Каблер в следующем матче сыграет против соотечественника Джеймса Дакуорта.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open
Призовой фонд 665 330 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Джейсон Каблер (Австралия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Четвертьфинал
Максим Кресси (США, 4) — Стив Джонсон (США) — 6:7, 6:4, 6:4
Новости