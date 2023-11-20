Азаренко поздравила Джоковича с победой в Итоговом турнире АТР

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на победу серба Новака Джоковича в Итоговом турнире АТР.

В финальном матче первая ракетка мира в двух сетах обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). При этом ранее Джокович уступил итальянцу на стадии группового раунда турнира.

«Способность Новака после поражения поднять свой уровень игры, его решимость побеждать, несмотря ни на что, на мой взгляд, самое недооцененное, что я видела в теннисе! Поздравляю с очередным рекордным выступлением», — написала белоруска в соцсетях.

36-летний Джокович выиграл Итоговый турнир в рекордный седьмой раз. Также серб повторил достижение Роджера Федерера по титулам на харде, завоевав свой 71-й титул ATP на этом покрытии.