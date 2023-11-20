Джокович: «Руне, Алькарас и Синнер — следующая «Большая тройка»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, кто станет новой «Большой тройкой».

«Руне, Алькарас и он [Янник Синнер] — следующая большая тройка. Они собираются развивать этот вид спорта. Я буду держаться до тех пор, пока мне хочется играть. Пока я смогу победить их на большой сцене, я буду продолжать идти. Зачем останавливаться, если вы все еще завоевываете самые крупные титулы?» — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Также первая ракетка мира рассказал, что повлияет на его решение завершить карьеру.

«Как только они [молодые игроки] начнут надирать мне задницу, тогда я подумаю, возможно, о небольшом перерыве или, может быть, о том, чтобы навсегда попрощаться с профессиональным теннисом», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

36-летний сербский теннисист стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). Джокович выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Также серб повторил достижение Роджера Федерера по титулам на харде, завоевав свой 71-й титул ATP на этом покрытии.