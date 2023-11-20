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Сегодня, 05:20

Синнер — о сезоне: «Во второй половине года морально я был намного сильнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о завершившемся сезоне ATP.

«Честно говоря, я думаю, что есть много положительных моментов. У меня были некоторые ошибки. Мы решили большинство вопросов. Мы пытались узнать, как работает мое тело. В этом сезоне работали немного больше. Мы пропустили некоторые турниры, чтобы поработать. Я считаю, что мы все делаем правильно. Думаю, особенно во второй половине года, морально я был намного, намного сильнее. Я не особо жаловался, когда дела шли не так. Думаю, что подобные вещи имеют значение.

Очевидно, что каждый игрок индивидуален. Могу гордиться тем, как я и моя команда работаем вместе. Моя команда, они теперь знают меня, возможно, лучше, чем кто-либо другой, потому что мы проводиим с ними много времени вместе. Это что-то вроде семьи. Мы все узнали друг друга немного лучше. В некоторых турнирах у вас есть дом. Вы практически 24/7 вместе. Это действительно очень хорошо, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Я думаю, это тоже очень важно. Как вы сказали, одна из вещей, которой я могу быть по-настоящему счастлив, это то, что я сыграл много-много важных матчей на самых больших стадионах, которые у нас есть в течение всего года. Надеюсь, это поможет в следующем сезоне", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер дошел до финала Итогового турнира ATP, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Янник Синнер
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