Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

Евгений Донской должен стать капитаном российской сборной на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии, — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ТАСС. — Первый номер сборной играет с первым у соперника, второй — со вторым, железно. У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен. Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Донской, он должен быть капитаном и в этот раз».

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.