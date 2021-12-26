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Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

20:06
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Евгений Донской должен стать капитаном российской сборной на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии, — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ТАСС. — Первый номер сборной играет с первым у соперника, второй — со вторым, железно. У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен. Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Донской, он должен быть капитаном и в этот раз».

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13303619

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Иван Шитик все материалы автора
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