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Сегодня, 18:54

Определился соперник Надаля во втором круге турнира ATP в Париже

Руслан Минаев
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Американец Томми Пол обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в первом круге турнира ATP 1000 в Париже — 6:4, 6:4.

В следующем круге Пол сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:4, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, LL) — Артур Филс (Франция, Q) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Адриан Маннарино (Франция, WC) — 7:6 (7:5), 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:3

Теннис
Рафаэль Надаль
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