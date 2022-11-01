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Сегодня, 18:40

Вице-президент ФТР рассказал, за счет чего Рублев обыграл Изнера на турнире в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Андрея Рублева над Джоном Изнером на турнире в Париже.

«Рублев показал отличный результат, победив сильного соперника. Когда играешь с таким теннисистом, как Изнер, очевидно, что самое главное — это держать свою подачу и пытаться сделать брейк на его подаче. Ведь Джон обладает одной из самых грозных подач в туре. План на игру был предельно ясен, и Андрею удалось его реализовать. Он сыграл очень четко, и счет говорит сам за себя. Хотя если оценивать объективно, когда обыгрываешь высококлассного соперника с таким преимуществом, то составляющих успеха две. Рублев сыграл отлично, и сегодня был не лучший день у Изнера.

Андрею по силам выигрывать турниры любого уровня. И он это доказывал. Но в каждом конкретном матче все решается на корте", — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

Рублев выиграл матч второго круга со счетом 6:2, 6:3.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10395617-vice-prezident-ftr-rasskazal-za-schet-chego-rublev-uverenno-obygral-iznera-na-turnire-v-parizhe.html
Андрей Рублев
Джон Изнер
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