Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP и в финале Кубка Дэвиса
Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что получил травму.
«К сожалению, обследование дало неприятный результат: повреждение мышц. Минимальный срок восстановления займет шесть недель», — написал теннисист в Twitte.
Таким образом, Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP и в финале Кубка Дэвиса.
4 ноября испанский теннисист отказался от продолжения матча с датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
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