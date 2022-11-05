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Сегодня, 19:17

Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP и в финале Кубка Дэвиса

Иван Шитик
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что получил травму.

«К сожалению, обследование дало неприятный результат: повреждение мышц. Минимальный срок восстановления займет шесть недель», — написал теннисист в Twitte.

Таким образом, Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP и в финале Кубка Дэвиса.

4 ноября испанский теннисист отказался от продолжения матча с датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Карлос Алькарас
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