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Сегодня, 09:37

Алькарас надеется обыграть Синнера в гольфе

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером.

«Выиграть очко у Синнера сегодня очень сложно. У него невероятный удар как справа, так и слева, все его удары почти идеальны. Он один из самых совершенных игроков. А вот в гольфе, уверен, я смогу его обыграть, даже несмотря на то, что мы еще не встречались на поле для гольфа!» — сказал спортсмен.

Алькарас и Синнер играли между собой семь раз в рамках АТР тура. Счет в личных встречах 4-3 в пользу итальянского теннисиста. На данный момент 20-летний испанец занимает вторую строчку мирового рейтинга, 22-летний итальянец располагается на 4-й позиции.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139619/carlos-alcaraz-mocks-jannik-sinner-i-ll-beat-him-at-golf-for-sure-/
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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