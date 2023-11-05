Алькарас надеется обыграть Синнера в гольфе

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером.

«Выиграть очко у Синнера сегодня очень сложно. У него невероятный удар как справа, так и слева, все его удары почти идеальны. Он один из самых совершенных игроков. А вот в гольфе, уверен, я смогу его обыграть, даже несмотря на то, что мы еще не встречались на поле для гольфа!» — сказал спортсмен.

Алькарас и Синнер играли между собой семь раз в рамках АТР тура. Счет в личных встречах 4-3 в пользу итальянского теннисиста. На данный момент 20-летний испанец занимает вторую строчку мирового рейтинга, 22-летний итальянец располагается на 4-й позиции.