Чесноков считает, что Рублев заставил Джоковича играть на пределе

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Андрей Рублев заставил серба Новака Джоковича играть на пределе своих возможностей в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжелые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублев отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное. Сейчас у Джоковича нет той свежести, когда он просто летал по корту, он делал невынужденные ошибки. Сегодня Рублев вынудил работать Джоковича на сверхпределе», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.