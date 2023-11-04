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4 ноября, 23:58

Чесноков считает, что Рублев заставил Джоковича играть на пределе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Андрей Рублев заставил серба Новака Джоковича играть на пределе своих возможностей в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжелые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублев отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное. Сейчас у Джоковича нет той свежести, когда он просто летал по корту, он делал невынужденные ошибки. Сегодня Рублев вынудил работать Джоковича на сверхпределе», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Новак Джокович
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