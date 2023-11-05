Рублев: «Я не хочу играть с Джоковичем в следующий раз»

Российский теннисист Андрей Рублев, отвечая на вопрос о шансах против серба Новака Джоковича в будущем, признался, что предпочел бы избежать встречи с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Нет, нет, нет. Я не хочу играть с ним в следующий раз. Это все, на что я надеюсь», — пошутил Рублев.

Также россиянин подвел итоги своего выступления в Париже.

«Мне кажется, это была отличная неделя. Я играл на очень высоком уровне, контролировал эмоции, так что, похоже, я двигаюсь в правильном направлении, и самое главное — продолжать идти по этому пути», — добавил спортсмен.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже (7:5, 6:7 (3:7), 5:7). Счет в личных встречах стал 5-1 в пользу первой ракетки мира.

В финале турнира в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым.