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Сегодня, 10:45

Рублев: «Я не хочу играть с Джоковичем в следующий раз»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев, отвечая на вопрос о шансах против серба Новака Джоковича в будущем, признался, что предпочел бы избежать встречи с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Нет, нет, нет. Я не хочу играть с ним в следующий раз. Это все, на что я надеюсь», — пошутил Рублев.

Также россиянин подвел итоги своего выступления в Париже.

«Мне кажется, это была отличная неделя. Я играл на очень высоком уровне, контролировал эмоции, так что, похоже, я двигаюсь в правильном направлении, и самое главное — продолжать идти по этому пути», — добавил спортсмен.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже (7:5, 6:7 (3:7), 5:7). Счет в личных встречах стал 5-1 в пользу первой ракетки мира.

В финале турнира в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-don-t-want-play-novak-djokovic-next-time-andrey-rublev-paris-masters-sf-defeat-serb?key1=newsnowltennis
Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
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